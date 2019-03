Omgekomen moeder en zoon staken zelf hun chalet in brand, uitbater camping: “Vreselijk. Maar ze konden niet blijven”

Herentals -

Bij een zware brand in een chalet op camping De Schuur in Noorderwijk (Herentals) zijn maandag een moeder en haar zoon omgekomen. Het ging om een wanhoopsdaad, want de slachtoffers hadden net voor de brand zelf nog naar de hulpdiensten gebeld. Wegens verschillende grote problemen had de campinguitbater hen gevraagd maandag te vertrekken.