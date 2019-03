Belgische uitvindingen boeren goed: aantal aanvragen uit ons land bij Europees Octrooibureau op recordniveau

Het aantal patentaanvragen van Belgische ondernemingen en uitvinders bij het Europees Octrooibureau (EOB) is vorig jaar met bijna 10 procent gestegen. Het gaat om de sterkste stijging sinds 2010, tot een recordaantal van 2.360 aanvragen. De belangrijkste Belgische patentaanvragers waren Solvay, IMEC en Umicore. De grootste groei zat bij transport en chemie. Dat heeft het Europees Octrooibureau bekendgemaakt.

De groei van het aantal door Belgische ondernemingen, universiteiten en onderzoeksinstellingen ingediende patentaanvragen in 2018, volgde op een jaar van achteruitgang (-2,7 procent in 2017). De Belgische stijging met 9,7 procent is na die van Denemarken (+14,4 procent) het hoogste groeipercentage in de top tien van landen die Europese patentaanvragen hebben ingediend, en ligt ver boven het gemiddelde groeipercentage van de 28 EU-lidstaten (+3,8 procent).

In totaal ontving het Europees patentbureau 174.317 Europese patentaanvragen in 2018, een stijging van 4,6 procent in vergelijking met 2017. Het aantal aanvragen uit China steeg met 8,8 procent, de traagste groei van de voorbije vijf jaar. De VS behoudt zijn plaats als grootste land van herkomst en neemt 25 procent van het totale aantal aanvragen voor zijn rekening, gevolgd door Duitsland, Japan, Frankrijk en China. België bekleedt de negende plaats in de rangschikking van landen die Europese patentaanvragen indienen bij het EOB.

“Dit is goed nieuws voor België, vooral omdat recent onderzoek duidelijk heeft aangetoond dat sterk met intellectuele eigendomsrechten beschermde sectoren voordeel opleveren voor de economie”, zegt EOB-voorzitter António Campinos. “De mix van ondernemingen, onderzoeksinstellingen en universiteiten die in België bijdragen aan de groei is een sterke troef.”

In de belangrijkste technologiesectoren steeg het aantal Belgische patentaanvragen het sterkst bij de branches transport (+61 procent), basischemie (+49 procent) en chemische technologie (+43 procent). Chemiebedrijf Solvay was met 348 aanvragen bij het EOB de actiefste Belgische octrooiaanvrager, gevolgd door het in Leuven gevestigde onderzoekscentrum voor micro-elektronica en nanotechnologie IMEC (198 aanvragen), Umicore (97 aanvragen), de Universiteit Gent (66 aanvragen) en Agfa (60 aanvragen).

Siemens was in 2018 het bedrijf dat de meeste patentaanvragen (2.493) indiende bij het EOB. Daarna volgt Huawei uit China, dat een jaar eerder op de eerste plaats stond. Zij worden gevolgd door Samsung en LG uit Zuid-Korea en United Technologies uit de VS. In de top tien stonden vier bedrijven uit Europa, drie uit de VS, twee uit Zuid-Korea en een uit China.

Gerekend volgens het aantal Europese patentaanvragen in verhouding tot de nationale bevolking was Zwitserland in 2018 opnieuw koploper, met 956 aanvragen per miljoen inwoners. Op de tweede en derde plaats staan Nederland (416) en Denemarken (411). België neemt nog steeds de achtste plaats in (204 aanvragen per miljoen inwoners, gestegen van 188), vóór Japan, Israël, Ierland en Frankrijk en ver boven het EU-gemiddelde van 139 aanvragen.