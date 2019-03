Pelosi geen voorstander om Trump af te zetten: “Hij is het niet waard”

Volgens de leider van de Democraten in het Huis is de huidige president “het niet waard” om af te zetten. De procedure volgens Nancy Pelosi enkel ingeroepen worden bij dwingende redenen en als er een consensus gevonden kan worden over de partijgrenzen geen. Is dit een vote of confidence van de Democraten voor president Trump? “Neen, hij is niet geschikt om president van de Verenigde Staten te zijn”, zegt ze aan The Washington Post.

Sterker nog: volgens Pelosi (+) is Trump “ethisch en intellectueel” ongeschikt om de president te zijn. En toch “ben ik geen voorstander van impeachment”, klinkt het. “De afzetting (van een president nvdr.) zou zo veel verdeeldheid zaaien dat de redenen daartoe zo overweldigend moeten zijn eer we dat pad nemen”, klinkt het. “Hij is het gewoon niet waard.”

De uitspraken van Pelosi komen er nadat zij en de Democraten steeds meer onder druk kwamen te staan door de linkerzijde van de partij. Tom Steyer, een linkse miljardair en oprichter van Need to impeach, is niet opgezet met de uitspraken van Pelosi. “Is het verdedigen van onze rechtstaat ‘het waard’? Is de president ter verantwoording roepen ‘het waard’? Is rechtvaardigheid ‘het waard’? Of zal Amerika ophouden met strijden voor onze principes om te doen wat politiek goed uitkomt?”

LEES OOK. Voormalig advocaat van de Amerikaanse president vervolgt de Trump Organization