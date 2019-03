Als mens en robot samenwerken: ‘Digitalisering levert jobs op’

Gaan automatisering en robots aan de haal met de jobs van de mens? Het is een vrees die al een tiental jaar de ronde doet. Intussen lijkt het omgekeerde van tel: digitalisering levert eerder jobs op.

Nooit eerder planden zoveel werkgevers een uitbreiding of een behoud van hun personeelsbestand omwille van de digitalisering van bepaalde taken. Dat is alvast de conclusie van een recent onderzoek op vraag van ManpowerGroup. Hun enquête over digitalisering is intussen aan zijn derde editie toe en werd uitgevoerd bij 19.000 werkgevers in 44 landen.

Zo blijkt dat 93 procent van de Belgische werkgevers (tegenover 87 procent wereldwijd) hun personeelsbestand wil behouden of uitbreiden omwille van de automatisering. Vorig jaar was dat 91 procent. In slechts 6 landen (voornamelijk in Oost-Europa) heerst er meer pessimisme over de integratie van robots op de werkvloer.

Digitalisering is bij ons alvast geen synoniem van jobverlies. 15 procent van de Belgische werkgevers plant hun personeelsbestand uit te breiden omwille van de digitalisering, terwijl slechts 5 procent een personeelsinkrimping voorziet.

Lees verder...

>

>

>