Levensgevaarlijk: treinsurfer filmt met GoPro-camera hoe hij minutenlang achter trein van NMBS hangt

Een treinsurfer heeft afgelopen weekend een video gedeeld van zijn levensgevaarlijke toeren. Zulke stunts zijn niet enkel levensgevaarlijk, maar ook strafbaar. “Dat is een inbreuk op de spoorveiligheid, dat is een strafrechterlijke zaak”, aldus Bart Crols, woordvoerder van NMBS.

Het is niet duidelijk waar of wanneer de beelden gemaakt zijn, maar sinds zaterdag doet de video de ronde op YouTube. De man doet zich voor als “professioneel treinsurfer” en roept zijn kijkers op om de stunts niet na te doen. Op de video is te zien hoe de man net voor de trein het perron verlaat achterop de laatste wagon springt. Hij draagt handschoenen en filmt alles met een GoPro-camera die hij op zijn hoofd gemonteerd heeft. Bij het volgende station springt hij van de trein en zet hij het op een lopen.

“Dit is levensgevaarlijk”, briest Bart Crols, woordvoerder van NMBS. “Ik heb maar één boodschap: doe dit niet. Je speelt met je leven en je begaat een misdaad. Dit is een inbreuk op de spoorveiligheid, dat is een strafrechtelijke zaak. Als je met zulke daden vertragingen veroorzaakt, zal de surfer moeten opdraaien voor de kosten.”

Vorig jaar ging een gelijkaardige video rond van een 16-jarige jongen. Naar eigen zeggen moest hij op tijd thuis zijn. “De treindeuren waren al dicht en daarom ging ik aan de locomotief hangen”, klonk het toen. De straffen voor zulke inbreuken, gaat van drie maanden tot ­enkele jaren gevangenisstraf. Hij riskeert ook een geldboete tussen de 1.200 en 8.400 euro.

