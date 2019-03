Eric Goens rekent af met parket: “Ik had het gevoel dat ik in Albanese kebabzaak zat in plaats van in Justitiepaleis”

Dat het Antwerpse parket de makers van de tv-reeks Cold Case: wie heeft Sally vermoord? ervan beschuldigt het onderzoek naar de moord te belemmeren, is in het verkeerde keelgat geschoten bij tv-maker Eric Goens. In een interview met Humo toont hij zich zwaar teleurgesteld in het parket. “Intimidatie, desinformatie, chantage: het hoort er allemaal bij.”

De tv-reeks Cold Case: wie heeft Sally vermoord? deed veel stof opwaaien in Vlaanderen. Ze draait rond de moord op Sally Van Hecke in 1996. Haar moordenaar werd nooit gevat, maar volgens de tv-makers is Claudy Pierret de dader. De man werd in 2011 veroordeeld voor de moord op twee andere vrouwen, maar zou dus ook achter de moord op Sally zitten.

De tv-makers zijn zeker van hun stuk, maar stuitten op veel wrevel bij het Antwerps parket. Dat beschuldigt hen ervan het onderzoek te belemmeren en deed verwoede pogingen om de uitzending van de tv-reeks te verbieden.

In een interview met Humo zegt Eric Goens, een van de makers van de reeks, dat het daar niet bij gebleven is. “Het Antwerps parket laat geen gelegenheid voorbijgaan om ons te koeioneren”, zegt hij. “Intimidatie, desinformatie, chantage: het hoort er allemaal bij.”

Albanese kebabzaak

Een van de belangrijkste twistpunten is het DNA-spoor van Pierret dat al dan niet op de laarzen van Sally gevonden werd. Het parket bevestigt dat daar in een eerste analyse melding van werd gemaakt, maar Goens spreekt dat tegen. Hij heeft het over leugens en over “eeuwig geknoei in dit dossier”.

“Na zoveel geklooi zou je toch wat nederigheid verwachten, niet? Ik ben twee weken geleden op het kantoor van de Antwerpse onderzoeksrechter gesommeerd. Die man heeft mij daar net niet uitgemaakt voor het vuil van de straat. Ik had het gevoel dat ik in een Albanese kebabzaak zat in plaats van in het Justitiepaleis.”