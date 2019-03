Louis van Gaal stopt ermee: Nederlandse toptrainer gaat op pensioen

Vaarwel Louis van Gaal. De Nederlandse ex-trainer van onder andere Ajax, FC Barcelona en Manchester United gaat met pensioen. Dat maakte hij bekend tijdens de Nederlandse talkshow VTBL. “Ik heb geen ambitie om technisch directeur of tv-analist te worden”, klonk het bij de intussen 67-jarige Van Gaal.

De flamboyante Nederlander werd op 23 mei 2016 ontslagen bij Manchester United en vervangen door José Mourinho. Dat blijkt nu zijn laatste dag als voetbaltrainer geweest te zijn. Na een indrukwekkende carrière van 30 jaar is het genoeg geweest voor Van Gaal, die op 1 december 1986 begon als assistent bij AZ Alkmaar.

Van Gaal won in zijn carrière een hele reeks aan prijzen. De meest memorabele was de Champions League in 1995 met Ajax, waarmee hij ook drie keer op rij kampioen werd en de UEFA Cup won. Als trainer van Barcelona won hij onder andere twee Spaanse titels, maar na 1998 vielen zijn successen wat stil. Tot Van Gaal in 2009 kampioen werd met AZ en daarna de Duitse dubbel pakte met Bayern. Zijn laatste trofee was de FA Cup met Man United in 2016.