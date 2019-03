Verenigde Arabische Emiraten bestraft omdat supporters schoenen op het veld gooiden

De Verenigde Arabische Emiraten moeten één thuismatch achter gesloten deuren afwerken en een boete van 150.000 dollar (ongeveer 133.400 euro) betalen nadat hun supporters in de halve finale van de Asian Cup tegen Qatar schoenen en andere voorwerpen op het veld gooiden. Dat heeft het disciplinaire orgaan van de Aziatische voetbalconfederatie maandagavond bekendgemaakt.

Het gastland van de Asian Cup moet zijn komende thuiswedstrijd in de kwalificaties voor de Asian Cup van 2023 zonder toeschouwers spelen.

Die sanctie komt er nadat de eigen fans zich eind januari tijdens de met 4-0 verloren wedstrijd tegen Qatar misdroegen door onder meer schoenen en flessen naar de Qatarese spelers te gooien. In de Golfstaten wordt het werpen van een schoen naar iemand beschouwd als een grote belediging.

In 2017 knipten de Verenigde Arabische Emiraten, Saudi-Arabië, Bahrein en Egypte de diplomatieke en economische banden door met Qatar, dat er onder meer van beschuldigd wordt extremistische bewegingen te steunen. Die gespannen situatie in het Midden-Oosten was voelbaar op het veld. Zo werd het Qatarese team uitgejoeld tijdens het afspelen van hun volkslied.

In de finale haalde Qatar het uiteindelijk met 3-1 van Japan, de eerste grote titel voor de organisator van het WK in 2022.