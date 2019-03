Braziliaanse legende Coutinho overleden, de favoriete ploegmaat van Pelé: “Ik moet hem bedanken voor 50 procent van de doelpunten”

“Een legende van ons voetbal is heengegaan”, twitterde Coutinho’s goede vriend Cafu, de aanvoerder van de Braziliaanse ploeg die in 2002 de wereldtitel veroverde.

Op 14-jarige leeftijd debuteerde Coutinho bij Santos, waarvoor hij van 1958 tot 1968 aantrad. Hij maakte uiteindelijk 368 doelpunten in 457 matchen voor de topclub. Pelé scoorde 1.091 keer voor Santos. Beiden speelden van 1958 tot 1967 samen voorin, ze pakten 19 prijzen met de club.

Recent verklaarde Pelé dat Coutinho één van de belangrijkste redenen was voor zijn succes. “Ik moet hem bedanken voor 50 procent van de doelpunten die ik maakte voor Santos. Die goals kamen er door onze een-tweetjes en omdat hij me goed kende”, zei de voetbalgrootheid.

Sad news with the passing of Coutinho 🇧🇷 who has died at the age of 75.



A world champion at the 1962 #WorldCup and @Pele's attacking-partner at @SantosFC, the striker scored 368 goals in a brilliant and wonderful career.



Rest in peace pic.twitter.com/apKxE7LnLM