“Ik heb héél veel geluk gehad”: bestuurster verklaart hoe ze met wagen op vangrail terechtkwam

Honderden mensen reageerden verbaasd toen ze zagen hoe de Citroën C1 van een Nederlandse vrouw was komen vast te zitten op de A16 in Dordrecht. De auto stond er pal op een vangrail. Bij Hart van Nederland verklaart de bestuurster hoe dat ging.

Lisa was zondag aan het rijden op de A16 toen ze ter hoogte van Dordrecht door de harde wind begon te glijden met haar wagen op het natte wegdek. “Ik heb toen een halve draai gemaakt”, vertelt de bestuurster. “En toen ben ik op de vangrail gekomen.” Daar schoof haar auto nog 20 tot 30 meter door en kon ze uiteindelijk gered worden door de politie.

De vrouw was in shock na het ongeval, zegt ze. “Ik heb heel veel geluk gehad. Als ik een paar centimeter meer naar rechts gestaan had, was ik in achteruit van een heuvel gegleden en in een sloot terechtgekomen.”