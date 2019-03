De tien geboden van Louis van Gaal: pedagogische tikken, onbeschofte opmerkingen en “English with hair up”

“Zijn probleem is dat Louis God niet is, maar de vader van God. Voordat de wereld bestond, was Louis er al.” Zo sprak gewezen Bayern München-baas Uli Hoeness ooit over de Nederlander die deze week zijn pensioen als trainer aankondigde. Om dan maar in de religieuze sfeer te blijven: de tien geboden van Aloysius Paulus Maria van Gaal (64), de meest eigenzinnige trainer van de laatste twee decennia.