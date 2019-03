Jonge pyromanen moeten meer dan 50.000 euro schadevergoeding betalen na serie brandstichtingen

Kampenhout / Steendorp - De twee jongeren die eind vorig jaar opgepakt werden na een reeks brandstichtingen in regio Temse en Kampenhout zijn veroordeeld tot straffen met uitstel. Ze moeten ook meer dan 50.000 euro schadevergoeding betalen.

De reeks brandstichtingen waarvoor Aron L. (18) uit Steendorp en Michaël M. (20) uit Kampenhout zich moesten verantwoorden in de correctionele rechtbank van Dendermonde was lang. In natuurgebied Roomkouter in Steendorp staken ze tussen augustus en oktober van 2018 twee speeltoestellen en het houten speelfort in vuur en vlam. Ook een woonboot op de scheepswerf in Rupelmonde en een leegstaand atelier en houtschuur in de Kapelstraat in Steendorp gingen in de vlammen op. In Kampenhout legden de jongeren onder meer de chalet van de plaatselijke petanqueclub in de as. Na doorgedreven onderzoek door de politiediensten konden de pyromanen uiteindelijk op 12 oktober van vorig jaar in de kraag gevat worden.

Dinsdag kregen ze in rechtbank van eerste aanleg hun straf te horen. Aron L. werd veroordeeld tot dertig maanden celstraf volledig met uitstel. Michaël M. kreeg twee jaar cel opgelegd, ook volledig met uitstel. Voorwaarde is wel dat hij zich ambulant laat behandelen en therapie volgt. Met die straffen gaf de rechter de jongeren nog een tweede kans, maar niet zonder dat ze stevig in de geldbuidel zullen moeten tasten. De schadevergoeding die werd uitgesproken voor het gemeentebestuur van Temse werd provisioneel al vastgelegd op 50.000 euro, en kan nog verder oplopen. Ook de kleinere schadevergoedingen van enkele individuele slachtoffers van de brandstichtingen werden door de rechter goedgekeurd.

Aron L. zat tot aan zijn proces in de cel en was niet aanwezig voor de uitspraak. Michaël M. was eerder al onder voorwaarden vrijgelaten en was wel present voor het vonnis.