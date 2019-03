Drie Brexit-stemmingen op twee dagen, expert Hendrik Vos schat de kansen in: “Harde Brexit is blind doorgaan en desnoods crashen”

Nog even. Twee dagen maximum. En dan weten we - voorlopig - definitief of die Brexit er nu komt of wordt uitgesteld. Misschien weten we het vandaag al. Hoe dan ook, het Britse parlement heeft voor vandaag, morgen en overmorgen telkens een Brexit-stemming ingepland. Bij elke “No” wordt overgegaan naar de volgende stemming. Hendrik Vos (UGent-prof en directeur van het Centrum voor EU-studies) wikt de drie stemmingen. Wat zijn de gevolgen van elke stemming en welk scenario is het meest haalbare?