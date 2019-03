Onderzoek geopend naar dood van Nederlands model (20): “Hopelijk komen we te weten wat haar mankeerde”

Het Duitse ministerie van Justitie heeft beslist om een onderzoek te openen naar de doodsoorzaak van het 20-jarige Nederlandse model Lotte van der Zee. Zij kreeg tijdens een skivakantie in Oostenrijk een hartstilstand en overleed twee weken later. “We hopen te weten te komen wat ons meisje mankeerde”, zegt haar moeder aan RTV oost.

Lotte van der Zee kwam op 6 maart om het leven in een ziekenhuis in München. Twee weken eerder had ze tijdens een skivakantie in Oostenrijk een hartstilstand gekregen. Omdat het model nog maar 20 jaar oud was, heeft Justitie in Duitsland besloten om toch een onderzoek te openen naar de doodsoorzaak.

Dat nieuws kwam hard aan bij de moeder van het model. “Maar ondertussen hebben we er wel vrede mee. We hopen op die manier te weten te komen wat er met ons meisje aan de hand was”, zegt mama Eugeniek aan RTV Oost. “Had ze hartfalen? Was het iets genetisch?”

Zaterdag wordt het model met een grote dienst uitgezwaaid in de Grote Kerk in Enschede. “We hebben bewust voor die kerk op de Oude Markt gekozen, want Lotte hield zo van de gezelligheid die daar hing. Zo kan iedereen afscheid van haar nemen. Hopelijk eet iedereen veel nacho’s, Lotte was daar dol op.