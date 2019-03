Juridisch adviseur van Britse regering over nieuw akkoord: “Garanties over backstop zijn ook ditmaal niet bindend”

De juridisch adviseur van de Britse regering heeft in zijn analyse over het nieuwe Brexit-akkoord gesteld dat er nog steeds geen bindende garanties zijn over de backstop. Het vangnet voor de harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland in geval van een harde Brexit dreigt dus opnieuw het struikelblok te worden bij de stemming van later vandaag.

De Britse regering heeft maandagavond een doorbraak bereikt in de onderhandelingen met de Europese Unie over de Brexit. Volgens de Britse premier Theresa May en Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker is dit voorstel te nemen of te laten. “Het is deze deal of mogelijk helemaal geen Brexit”, zei Juncker dinsdag.

Het belangrijkste struikelblok was bij het weggestemde vorige akkoord de “backstop”, het “vangnet” dat een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland moet vermijden bij een harde Brexit. De Britten willen ditmaal dan ook de keiharde garantie dat die backstop tijdelijk is en dat de Britten er na een soort opzegtermijn zelf uit kunnen stappen.

Geoffrey Cox, de belangrijkste juridisch adviseur van de regering-May, had ten tijde van die vorige stemming gezegd dat het Verenigd Koninkrijk door de backstop “gevangen”dreigde te raken in een douane-unie met de EU.

Nieuwe analyse

Cox analyseerde ook het nieuwe akkoord en stelde dat dinsdagmiddag voor in het Parlement. Volgens hem vermindert het nieuwe akkoord het risico dat het VK “gevangen” zou komen te zitten. “Maar het risico blijft wel bestaan.”

De Europese toezeggingen maken het volgens hem “zeer onwaarschijnlijk” dat beide partijen het niet eens raken over een bevredigend alternatief voor de Ierse backstop. “Maar”, zo voegt Cox eraan toe, “dat is een politieke beoordeling”. “Het juridische risico blijft onveranderd” in die zin dat het Verenigd Koninkrijk nog steeds niet over een internationaal juridisch middel beschikt om de backstop eenzijdig op te zeggen indien beide partijen het ondanks hun goede intenties het niet eens zouden raken over een alternatief.

Ierse premier treedt hem bij

De Ierse premier Leo Varadkar had dinsdagochtend ook gezegd dat er in zijn ogen niets veranderd is aan de situatie. De nieuwe afspraken in het akkoord zijn een aanvulling, die extra duidelijkheid, herverzekering en garanties gebracht heeft, maar wettelijk bindend noemt Varadkar het niet.

People’s Vote

Eerder op de dag hadden advocaten van People’s Vote, de campagne die ijvert voor een nieuw referendum, een elf pagina’s tellend document rondgestuurd met daarin de uitleg waarom het nieuwe akkoord geen garantie biedt over de backstop.

“Volgens ons is het in het nieuwe akkoord niet mogelijk voor het Verenigd Koninkrijk om de backstop te beëindigen als de onderhandelingen met de EU niet het verhoopte resultaat hebben en krijgt het Verenigd Koninkrijk de kans niet om de backstop een halt toe te roepen wanneer het dat wilt zonder toestemming van de EU.”

De advocaten noemen het “kristalhelder” dat de nieuwe maatregelen niet ver genoeg gaan en geen garanties bieden.