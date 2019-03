Louis van Gaal een eigenwijze bullebak? Belgen doorprikken de mythe

Het internationale topvoetbal is een van zijn grote persoonlijkheden armer. Louis van Gaal (67) laat voortaan familiegeluk en gemoedsrust in het heerlijke Noordwijk aan Zee primeren op het gewoel van dugout en bestuurskamer. Journalisten, bestuurslui en spelers halen opgelucht adem. Want is die man geen bullebak en een wijsneus, van kop tot teen opgetrokken uit arrogantie, betweterigheid en toorn? Belgen die met hem gewerkt hebben, schetsen een totaal ander beeld. “Een fantastische vent.”