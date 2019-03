“Dries Van Langenhove belt leerkracht thuis op over de les rond racisme”

Scholengroep Gent van het GO! Gemeenschapsonderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, dient een klacht in tegen Vlaams-Belanglijsttrekker en leider van Schild & Vrienden, Dries Van Langenhove. De scholengroep neemt het niet dat Van Langenhove een leerkracht thuis opbelde over de inhoud van de les rond racisme.

Na zijn telefoontje op het privénummer van de leerkracht, belde hij ook nog met de schooldirectie om zijn beklag te doen. Omdat hij geen gehoor vond, dreigde hij met een klacht bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten Agodi. Eind januari riep Van Langenhove scholieren nog op om ‘linkse leerkrachten’ te filmen.

“Ongepast dat buitenstaanders dicteren wat in de les aan bod komt”

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap lichtte aan de nieuwssite Apache zijn visie toe: “Binnen het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is ons pedagogisch project erop gericht om leerlingen als actieve burgers op te voeden. Dat betekent met respect en openheid en vanuit een gelijkwaardigheid een mening kunnen formuleren en ook openstaan voor andere meningen. Het is de taak van leerkrachten om een open discussie in een klas mogelijk te maken. Die pluralistische basishouding en open dialoog vinden wij belangrijk en is het kader waarbinnen gewerkt wordt. In die zin is het niet gepast dat buitenstaanders, politici of anderen, dicteren wat er in een les aan bod kan komen en wat niet.”