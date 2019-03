Slecht nieuws voor de “calvarietocht” van Thomas Vermaelen, net op de dag waarop hij 7 jaar geleden een memorabel doelpunt scoorde

“De calvarietocht van Thomas Vermaelen: een maand aan de kant door overbelasting.” Zie daar, de titel van een stuk van het Spaanse AS. Slecht nieuws dus voor de Rode Duivel van FC Barcelona…

De intussen 33-jarige verdediger blesseerde zich half februari tijdens de competitiewedstrijd tegen Real Valladolid (1-0-zege). Een contractuur in het rechterbeen. Sindsdien bevindt Vermaelen zich in de lappenmand en werkt hij individueel aan zijn terugkeer, zo zegt AS over de Belg die dit seizoen nog maar 677 minuten speelde voor de Blaugrana.

Volgens de Spaanse krant was Vermaelen normaal gezien een maand buiten strijd, maar duurt diens “calvarietocht” langer dan verwacht. “De datum waarop Vermaelen zal terugkeren, is tot op heden onbekend”, klinkt het. “De club heeft zich er min of meer bij neergelegd dat hij niet voor het einde van maart terug fit zal zijn. Anderhalve maand later dus.”

Volgens AS is het intussen onvermijdelijk dat Vermaelen na dit seizoen als vrije speler zal vertrekken, ondanks het groene licht van trainer Ernesto Valverde voor een contractverlenging van één jaar. “De blessure die hij opliep, vraagt normaal een herstel van 7 tot 10 dagen. In zijn geval duurt het al vier weken en is hij nog niet fit”, klinkt het.

Foto: BELGAIMAGE

Winning goal

Pech dus voor Vermaelen en dat net op de dag dat hij precies zeven jaar geleden een memorabel doelpunt scoorde voor Arsenal. Onze landgenoot scoorde op 12 maart 2012 in de 95ste minuut de winning goal tegen Newcastle na een geweldige loopactie.