Opnieuw hevige wind verwacht: KMI kondigt code geel af

Brussel - Het is dinsdagnamiddag overwegend bewolkt met mogelijk soms nog een spatje regen of motregen. Op het eind van de namiddag bereikt een neerslagzone het westen van het land. De maxima liggen tussen 5 graden in de Hoge Venen en 10 of 11 graden in Vlaanderen. Op het eind van de dag zijn rukwinden tot 70 of 80 kilometer per uur mogelijk, in het westen kunnen die een snelheid van 90 kilometer per uur bereiken. Dat meldt het KMI, dat voor heel het land voor de late namiddag of avond code geel heeft afgekondigd.

‘s Avonds trekt een regenzone van west naar oost over ons land, met op de Ardense hoogten wat smeltende sneeuw of sneeuw. De doortocht van de storing gaat gepaard met felle windstoten tot 80 of 90 kilometer per uur, snel gevolgd door brede opklaringen en nog kans op enkele buien. Rond middernacht verlaat deze regenzone ons land richting Duitsland. De minima liggen rond 0 graden in de Hoge Venen, rond 4 graden in het centrum en rond 6 graden aan zee.

Woensdag verdelen opklaringen en wolkenvelden de hemel. De wolkenvelden kunnen uitgroeien tot maartse buien, die soms intens kunnen zijn en lokaal vergezeld met onweer. In de Ardennen kan er wat sneeuw vallen. Het kwik stijgt niet hoger dan 3 graden in de Hoge Ardennen, 8 of 9 graden in het centrum en 10 graden in het westen. Ook dinsdag geldt heel de dag code geel, met rukwinden tot 85 kilometer per uur of meer, die vooral tijdens de buien hevig kunnen zijn zijn.

In de nacht naar donderdag neemt de bewolking geleidelijk aan toe. Na de laatste buien, die nog steeds een winters karakter hebben in de Ardennen, wordt het overwegend droog tot het einde van de nacht. Dan bereikt een nieuwe regenzone het westen van het land. De minima liggen tussen 1 en 7 graden.

Vrijdag krijgen we nog lichte regen of wat motregen. Rukwinden tot 65 kilometer per uur in het binnenland en wat meer aan zee zijn mogelijk. De maxima stijgen tot 12 of 13 graden in het centrum.

Zaterdag zou het tijdelijk wat droger kunnen worden vanuit het zuiden. Zondag trekt opnieuw een zwakke regenzone over het land.