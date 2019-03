Vrijspraak voor chauffeur die drie rode verkeerslichten negeert en politie fles champagne belooft om geen boete te krijgen

Voor de tweede keer in een week tijd is een chauffeur na een flagrante verkeersovertreding toch vrijgesproken. Vorige week betrof het een snelheidsduivel, de chauffeur die maandag voor de rechtbank stond had drie keer het rode stoplicht genegeerd en zou de politie een fles champagne hebben aangeboden om geen proces-verbaal op te stellen.

Een Brusselse chauffeur negeerde tijdens de feestdagen in 2016 tot drie keer toe het rode stoplicht met zijn Smart. De politie zag het gebeuren en zette de bestuurder aan de kant.

Hij kreeg van de politierechter twee maanden rijverbod en een boete van 900 euro. Maar de man ging in beroep en diende ook een klacht in bij het Comité P. Want, zo beweert hij, de verbalisanten hadden hem een voorstel gedaan: een fles champagne (twee dagen later was het oudejaarsavond) en ze zouden de boete laten vallen. De twee agenten in kwestie beweerden tijdens hun verhoor net het omgekeerde. De chauffeur had hen een fles champagne aangeboden als ze geen proces-verbaal opgestelden. De chauffeur en zijn advocaat tekenden beroep aan.

“We zullen nooit weten wie de waarheid sprak”, zei de rechter in beroep. Bovendien was er in het dossier geen melding van het onderzoek van het Comité P. En dus veegde de rechtbank eerdere veroordeling van tafel.

De advocaat die hem verdedigde, meester Yannick De Vlaemynck, bekwam vorige week ook al voor een opmerkelijke vrijspraak. Voor dezelfde rechtbank.

Een motorrijder uit Meise werd geflitst toen hij met 100 km/u. (gecorrigeerd naar 94 km/u.) werd geflitst in de bebouwde kom. Bovendien had hij geen rijbewijs op zak en was het voertuig niet verzekerd. De politierechter was niet mild. Vooral omdat de man niet aan zijn proefstuk toe was. In 2013 werd hij als eens veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Hij werd veroordeeld tot 1 jaar celstraf, een rijverbod van 5 jaar en een boete van 10.800 euro euro. Maar ondanks alle bewijzen, tekende hij toch beroep aan. En omdat het formulier dat hij moest invullen om beroep aan te tekenen ontbrak, sprak de rechter hem vrij.