Voor de tweede dag op rij tovert Open VLD wit konijn uit hoed: Goedele Liekens op derde plaats in Vlaams-Brabant

Opnieuw een wit konijn bij Open VLD: Goedele Liekens krijgt de derde plaats op de Vlaams-Brabantse Kamerlijst bij de verkiezingen in mei. Voorzitster Gwendolyn Rutten wil zo “vrouwen met een sterk profiel een stem geven”.

“Een bom” en “een vrouw met een missie”, klonk het gisteren cryptisch over het ‘wit konijn’ dat vandaag onthuld zou worden. Partijvoorzitter Gwendolyn Rutten en lijsttrekker Maggie De Block lieten de afgelopen dagen niet in hun kaarten kijken. Naar verluidt waren slechts weinigen binnen de partij op de hoogte, om te vermijden dat iemand zijn mond voorbij zou praten. Vanmiddag kringelde er dan toch witte rook boven het partijhoofdkwartier in Brussel: met een brede glimlach stapte tv-maker en seksuologe Goedele Liekens tussen Gwendolyn Rutten, Maggie De Block en vicepremier Alexander De Croo de pers tegemoet.

Liekens: “Heb het gevoel dat ik er klaar voor ben”

“Ik ben al jaren geëngageerd bezig als psycholoog, seksuoloog en tv-maker”, verklaarde Liekens haar intrede in het politieke strijdtoneel. “Al 20 jaar lang probeer ik vrouwen centraal te zetten. Met als rode draad: het maatschappelijk debat aanzwengelen. Dat deed ik op televisie, dat deed ik voor de Verenigde Naties (waarvoor Liekens al bijna twintig jaar goodwill-ambassadrice is, nvdr.). Dus is dit een logische stap. Ik kan niet langer aan de zijlijn blijven staan.”

Toch heeft Liekens naar eigen zeggen een tijdje getwijfeld om de stap te zetten en moest er lang op haar worden ingepraat door Rutten en De Croo alvorens ze akkoord ging. “Dat heeft alles te maken met het gevoel dat ik er klaar voor ben”, klonk het. “Ik ben op de leeftijd gekomen dat het allemaal wat trager gaat, dat ik mijn diplomatische kant heb leren ontplooien. En dat is nodig. Want in de politiek gaat het allemaal toch wat trager. Ik hoop dat ik echt iets kan veranderen. Want als het enkel voor mijn schone ogen zou zijn, had ik de stap 20 jaar geleden al gezet.”

Waarom ze dan voor een partij als Open VLD koos? “Ik ben liberaal van gedachten, voorstander van vrije keuzes. Ik wil iedereen steunen om zijn of haar dromen waar te maken. Het ligt ook in mijn karakter: ik ben altijd een doener geweest, dus is Open VLD mijn partij. Ik ben een Brabants trekpaard: wij ploegen voort.”

Strijd in Vlaams-Brabant

Lijsttrekkers Gwendolyn Rutten en Maggie De Block zijn trots op hun kandidaat: “Goedele is een echt rolmodel, voor vrouwen én voor mannen. Haar engagement overstijgt letterlijk alle grenzen. We zijn blij dat ze dit nu ook in de politiek wil tonen. Ze is een aanwinst voor onze liberale partij, en binnenkort hopelijk ook voor het federaal parlement, waar ze ongetwijfeld haar ongezouten mening zal geven. Ze gelooft net als wij dat we enkel door samen te werken vooruit kunnen.”

Het Vlaams-Brabantse strijdtoneel belooft alvast spannend te worden. De verschillende partijen hebben er witte konijnen uit de mouwen getoverd om het onderste uit de kan te halen. Vlaams Belang trok Dries Van Langenhove aan, Groen wist de Vilvoorde deradicaliseringsambtenaar Jessika Soors te strikken en Theo Francken (N-VA) kreeg vrouwenrechtenactiviste Darya Safai naast zich.

Foto: mvdp

Tweede wit konijn

Gisteren kondigde Open VLD al aan dat voormalig nieuwsanker Lynn Wesenbeek de Europese lijst zal duwen, filosofe Alicja Gescinska prijkt op plaats drie. Voor de lijstduwer van de opvolgers gingen de liberalen zelfs de grens over en ze haalden voormalig Eurocommissaris Neelie Kroes binnen.

In de aanloop naar de verkiezingen kende de partij een heleboel hordes bij de lijstvorming. In Antwerpen zag partijvoorzitter Gwendolyn Rutten minister van Telecom Philippe De Backer terugkeren naar het bedrijfsleven. Hij keerde de politiek de rug toe uit onvrede over zijn positie op de lijst. Haar gedroomde wit konijn voor Antwerpen, weervrouw Jill Peeters, kon Rutten niet overtuigen.

Ook in West-Vlaanderen verliep de lijstvorming niet van een leien dakje. Daar kwam het tot een openlijk conflict nadat Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem een verkiesbare plaats op de Vlaamse en federale lijst in West-Vlaanderen aan zich voorbij zag gaan. Ze kreeg het lijstduwerschap aangeboden, maar bedankte daarvoor. Uiteindelijk kwam het tot een compromis dankzij ’s lands jongste burgemeester. Francesco Vanderjeugd uit Staden bood aan een plaatsje op te schuiven. Vanderjeugd, die sinds 2014 in het Vlaams Parlement zetelde, toonde zich bereid om keihard voor zijn zitje te vechten vanop een strijdplaats. Op die manier kon Van Volcem zijn derde plaats bezetten. Ridderlijk en collegiaal volgens sommigen, naïef volgens anderen.