Bij een aanrijding in het Waalse Tamines, nabij Sambreville en Charleroi, zijn drie scholieren gewond geraakt. Dat meldt Sudinfo.

De scholieren staken in een bocht een baan over omstreeks 12.30 uur. Daar werden ze aangereden door een personenwagen. De drie raakten gewond, over de aard van hun verwondingen bestaat nog geen duidelijkheid, maar ze alledrie naar het ziekenhuis gebracht.