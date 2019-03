Boeing 737’s mogen niet meer vliegen boven Verenigd Koninkrijk, nog onduidelijkheid over België

De Britse luchtvaartautoriteit CAA verbiedt alle vluchten met Boeing 737 Max-vliegtuigen van, naar en over het Verenigd Koninkrijk. Dat werd beslist na de crash van een vliegtuig van Ethiopian Airlines, waarbij 157 mensen om het leven kwamen. Die beslissing heeft mogelijk ook gevolgen voor ons land, want Tui is de enige maatschappij in ons land met de toestellen in haar vloot.

Na de crash van een Boeing 737 Max 8 van Ethiopian Airlines, de tweede keer al met hetzelfde toestel, was heisa ontstaan rond de vliegtuigen. In tal van landen, onder meer Ethiopië, Indonesië, Australië en China, werd al beslist om de toestellen niet meer te laten uitvliegen uit vrees voor de veiligheid.

In België en Europa was dat niet het geval, maar dinsdag kwam daar verandering in. De Britse luchtvaartautoriteit verbiedt als eerste in Europa vluchten met die toestellen van, naar en over het Verenigd Koninkrijk. “Een voorzorgsmaatregel”, klinkt het bij de UK Civil Aviation Authority (CAA). Mogelijk heeft de beslissing ook gevolgen voor België, want Tui is de enige luchtvaartmaatschappij die in ons land met de toestellen vliegt.

Statement: Boeing 737 MAX Aircraft.



The UK Civil Aviation Authority has issued instructions to stop any commercial passenger flights from any operator arriving, departing or overflying UK airspace.



You can read the full update online: https://t.co/xa1BUR7wJk pic.twitter.com/AsmhLElF0K — UK Civil Aviation Authority (@UK_CAA) 12 maart 2019

“We zijn ons bewust van de mediaberichten dat de CAA heeft opgedragen om alle 737 MAX-toestellen aan de grond te houden”, zegt woordvoerder Piet Demeyere dinsdag. “We evalueren deze nieuwe feiten en geven op dit moment verder geen commentaar. We komen terug met meer informatie zodra deze beschikbaar is.”