Nooit eerder vertoonde tekeningen van Tiny gaan onder de hamer

Het veilinghuis Artcurial gaat op 27 april in Parijs 27 originele tekeningen en aquarellen van de avonturen van Tiny veilen. De werken werden nooit eerder getoond op de markt en zijn van 27 tot 30 maart te zien in een tentoonstelling bij Artcurial in Brussel.

Tiny is een jonge heldin die werd geboren in de jaren 50 in de geïllustreerde boeken van haar geestelijke vader Marcel Marlier. Ze was een vaste waarde voor verschillende generaties kinderen en heeft een uitzonderlijk succes gekend met meer dan 100 miljoen verkochte albums die werden vertaald in een dertigtal talen.

De nooit eerder vertoonde tekeningen en aquarellen zijn rechtstreeks afkomstig uit de familie van illustrator Marcel Marlier. Hun waarde wordt op 4.000 tot 7.000 euro per stuk en tonen hoe Tiny achter een hond aanholt op het strand, met een vriendje een grote sneeuwbal voortduwt of hoe ze met een jongen naar geitjes kijkt in de bergen.

De zeldzame tekeningen worden van 27 tot 30 maart eerst tentoongesteld bij Artcurial België in Brussel. Op 27 april worden ze geveild bij Artcurial Paris.