Veertiger uit Turnhout riskeert 20 maanden cel voor verkrachting van 16-jarige

Turnhout - Het openbaar ministerie in Turnhout heeft een gevangenisstraf van 20 maanden gevorderd tegen een veertiger uit Turnhout die verdacht wordt van de verkrachting van een minderjarig meisje in februari 2018. Het slachtoffer was net 16 jaar geworden.

De beklaagde had zijn slachtoffer leren kennen op café. Nadien bleven ze contact hebben met elkaar, ook omdat het slachtoffer een vriendin was van de dochter van de beklaagde. De veertiger vernam dat het meisje financiële problemen had, en vatte het plan op om seks met haar te hebben tegen betaling. De man nam haar mee naar het Stadspark in Turnhout waar hij haar verkrachtte en wat geld gaf.

Het meisje diende kort nadien een klacht in bij de politie. De veertiger ontkende eerst in alle toonaarden, maar gaf later toch toe dat hij seks had gehad met het meisje.

De uitspraak is op 9 april.