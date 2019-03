Amerikanen dreigen met gevolgen voor Duitsers als ze Chinese technologie gebruiken

De Verenigde Staten waarschuwen Duitsland dat ze de uitwisseling van inlichtingen zullen inperken als hun Europese bondgenoot Chinese bedrijven toelaat te helpen bij de uitbouw van 5G.

Een woordvoerder van de Amerikaanse ambassade in Berlijn zei dat “onbetrouwbare verkopers” in het Duitse 5G-netwerk in de toekomst vragen kunnen doen rijzen “over de integriteit en vertrouwelijkheid van gevoelige communicatie”. “Dit kan snelle samenwerking en sommige uitwisseling van informatie in de toekomst in gevaar brengen.”

Volgens de Amerikaanse krant The Wall Street Journal vermeldde Washington in een brief aan de Duitse minister van Economie de kwestie van de betrokkenheid van Chinese bedrijven, en dan vooral Huawei, in de constructie van het 5G-netwerk. De Amerikaanse ambassadeur Richard Grenell schreef dat de Amerikaans-Duitse samenwerking op het huidige niveau kan blijven, enkel als Chinese bedrijven uitgesloten worden van het 5G-netwerk, aldus de krant, die toegang had tot de brief.

De Amerikaanse ambassade zei niet te kunnen reageren op diplomatieke communicatie, maar stelde wel dat “de Amerikaanse positie over de veiligheid van 5G-netwerken welbekend” is. Het Duitse ministerie bevestigde de brief te hebben gekregen en dat er snel een antwoord zal volgen. De Verenigde Staten vragen hun bondgenoten om de 5G-infrastructuur van Huawei niet te gebruiken. Volgens Washington houdt die technologie veiligheidsrisico’s in.