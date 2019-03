Automerk Infiniti trekt zich terug uit West-Europa

Infiniti, het luxemerk van de Japanse autobouwer Nissan, trekt zich terug uit West-Europa. Dat meldt Infiniti dinsdag in een persbericht. Het merk wordt niet langer als rendabel beschouwd in Europa en zal de focus leggen op Noord-Amerika en China. In Oost-Europa, het Midden-Oosten en Azië blijft het merk ook actief.

De beslissing is onderdeel van een herstructureringsplan, waarbij Infiniti zijn productgamma vanaf 2021 wil elektrificeren, geen dieselmotoren meer zal aanbieden en “zijn middelen zal focussen op de belangrijkste opportuniteiten”. Het bedrijf wil focussen op zijn SUV-gamma in Noord-Amerika, wil vijf nieuwe auto’s introduceren in China in de komende vijf jaar en wil meer synergieën met moedermerk Nissan.

De productie van de Q30 en QX30 in de Nissan-fabriek in het Britse Sunderland zal in juli beëindigd worden. Alle West-Europese activiteiten worden begin 2020 stopgezet.

Infiniti werd in 2008 in Europa gelanceerd, maar wist nooit echt door te breken. Het luxemerk heeft in Europa zowat 60.000 klanten.