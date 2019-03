President stapt op, maar toch gaan duizenden Algerijnen opnieuw de straat op

In Algerije zijn dinsdag opnieuw duizenden mensen uit protest tegen president Abdelaziz Bouteflika de straat opgetrokken.

In het centrum van de hoofdstad Algiers kwamen de demonstranten bijeen voor het hoofdkantoor van de post en protesteerden tegen de verlenging van zijn ambtstermijn. De met zijn gezondheid sukkelende staatsleider (82) had maandag zijn kandidatuur voor een vijfde ambtstermijn wel ingetrokken, maar tegelijkertijd de voor 18 april geplande presidentsverkiezing uitgesteld. Daardoor blijft hij langer in het zadel.

In Algerije vinden de grootste massale protesten in meer dan 20 jaar plaats. Afgelopen vrijdag waren volgens schattingen tot drie miljoen mensen in heel het Noord-Afrikaanse land de straat opgetrokken. In een boodschap tot de natie verklaarde Bouteflika dat een nationale conferentie zich over hervormingen zal beraden en een nieuwe grondwet zal uitwerken.