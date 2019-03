Gentse “beroepsklager” wil dat Amnesty International pestgedrag van Stad Gent onderzoekt

Gent - Gentenaar Jurgen Gielen klaagt zijn stadsbestuur aan voor “foltering door geluid”. Hij gaat het dossier ook overmaken aan Amnesty International. “Die moeten onderzoeken of de Stad mij pest door meer dan honderd concerten per jaar toe te laten in een café achter mijn huis.”

Het mobiliteitsplan, de aanleg van het Baudelopark, de Gentse luchtkwaliteit, … Gentenaar Jurgen Gielen heeft er de afgelopen jaren allemaal over geklaagd, rapporten over verspreid en klachten tegen ingediend. Nu richt de “beroepsklager” - aannemer in het dagelijks leven - zijn pijlen op het Gentse industriemuseum MIAT, en meer bepaald het café van het museum. De afgelopen twee jaar legde hij al 150 klachten neerlegde tegen ‘Bar Mitte’.

Wat is er volgens Gielen aan de hand: “Sinds Bar Mitte twee jaar geleden werd opgericht, gaan er bijna 200 concerten en fuiven per jaar door. En dat in een zaal die daar akoestisch niet op is voorzien. Ik slaap slecht en kan zelfs niet meer ongestoord naar televisie kijken. En dan is er nog de geur- en lawaaihinder door de dampkap van de zaak die vlak bij mijn raam uitkomt. Ik kan dus mijn raam nooit meer openzetten”.

“Foltering door geluid”

Omdat het parket de klachten seponeerde, diende Gielen onlangs een klacht met burgerlijke partijstelling in tegen de Stad Gent. De kwalificatie: foltering door geluid. “Dat kost me 250 euro, maar zo kan het gerecht het volledige dossier in alle neutraliteit onderzoeken”, zegt Gielen. “Nu gebeurt er weinig omdat ik de zaak aanklaag bij de milieudienst, maar dat is net de stadsdienst die ook de vergunning uitschrijft.”

Gielen gaat zelfs nog een stap verder en maakt de komende dagen het dossier ook over aan Amnesty International. “Zij moeten het politieke luik van de zaak onderzoeken”, zegt Gielen. “In mijn milieurapporten noem ik namen van politici. Dat hebben ze niet graag. Ik vermoed dat het stadsbestuur extra veel concerten toelaat in Bar Mitte omdat ik een ambetanterik ben. Maar, ik ken mijn rechter en bovendien is geluidshinder bron nummer één van de sterftegevallen.”

Bar Mitte: “Wij zijn de AB niet”

Bij Bar Mitte worden ze stilaan een beetje moedeloos van Jurgen Gielen. “Meer dan 150 concerten per jaar? Wij zijn de AB niet, hé”, zegt uitbater David Marquenie. “Geluidsoverlast? Bij recente metingen haalden we met moeite 80dB. Het klopt ook niet dat we constant tot vijf uur open zijn. Ik mag tien keer per jaar later dan 1 uur open zijn. De keuken is vaak al vroeg toe, dus van die stinkende dampkap kan hij onmogelijk veel last hebben.”

Nog volgens Marquenie ligt Gielen met heel de buurt overhoop: “Hij heeft recht van spreken, maar het zal nooit goed zijn voor hem. Als er nog buren iets zouden aanklagen, pas ik de dingen direct aan, maar het is altijd die ene man. Het is zonde. Gent is een beetje een alternatieve stad, maar door mensen zoals hij die niets meer kunnen verdragen, verdwijnt dat een beetje”.

In een reactie zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) dat hij weet dat er problemen zijn met Bar Mitte. “We hebben weet van één proces verbaal en de zaak heeft daar een waarschuwing gekregen, zoals de regels voorschrijven”, zegt De Clercq. “Blijven de klachten aanhouden, dan kunnen andere maatregelen genomen worden, zoals bijvoorbeeld het tijdelijk opleggen van een sluitingsuur.”