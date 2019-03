Luchtverkeersleiders voeren dinsdag actie: “Luchthavens zullen een probleem hebben”

Het personeel bij luchtverkeersleider Skeyes (het vroegere Belgocontrol) gaat dinsdagavond en -nacht actie voeren. “We gaan een waarschuwing geven”, zegt vakbondsman Lennert Mervilde van VSOA. “De werkdruk is te hoog om de veiligheid van het luchtverkeer te garanderen.” De christelijke vakbond ACV-Transcom diende een maand geleden een stakingsaanzegging in, VSOA deed maandag hetzelfde.

De concrete invulling van de actie is nog niet duidelijk, maar de impact zal volgens Mervilde niet zwaar zijn. “De luchthavens zullen gedurende een bepaalde periode wel een probleem hebben”, klinkt het. Na de actie zal het personeel van Skeyes het management een week de tijd geven tot de volgende verzoeningsvergadering, die gepland is op 18 maart. “Als die niks oplevert, dan komen er verdere acties”, zegt Mervilde.

ACV-Transcom laat weten dat vanaf dinsdagavond om 22.00 uur prikacties starten “die zeker al tot woensdagochtend om 08.00 uur zullen duren”. Voorts zullen de komende dagen de verkeersleiders die in stand-by moeten opkomen, ook in staking gaan. “We zijn momenteel bezig de details te bekijken en uit te werken, zodoende de veiligheid van passagiers, vliegend personeel, noodvluchten en medische urgenties gewaarborgd kunnen worden tijdens de acties. Dit is een laatste, doch sterke verwittiging om de ACV-eisen serieus te nemen”, zegt ACV-vakbondsman Kurt Callaerts.

Sociale onrust

Aanleiding van de sociale onrust is ontevredenheid bij het personeel van skeyes over een heleboel dossiers. In totaal heeft ACV-Transcom ruim 25 punten in de stakingsaanzegging (acties zijn mogelijk tot 23 maart) opgenomen. Het gaat onder meer over de aanvragen rond loopbaanonderbreking, benoemingen en premies, maar ook over een nieuw opleidingscentrum in Steenokkerzeel. De vakbond heeft vragen bij de transparantie van de joint venture.

Een verzoeningsvergadering maandag bij Skeyes leverde niets op. De voorstellen van de directie van Skeyes doet ACV-Transcom af als “ruim onvoldoende, zelfs lachwekkend”. ACV-Transcom zegt de luchthavens en passagiers niet te willen treffen. “Daarom gaven we ook heel wat extra tijd en een positief signaal tijdens de krokusvakantie. De directie bleef en blijft echter provoceren en spelletjes spelen. Het totale gebrek aan respect jegens het personeel neemt hallucinante vormen aan.”