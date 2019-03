VN-rapport beschrijft gruwel van bloedbad in Congo: 535 mensen doodgeschoten, afgeslacht met machetes of verbrand

In Congo zijn in december zeker 535 mensen doodgeschoten, afgeslacht met machetes en verbrand tijdens drie dagen vol geweld tussen lokale etnische bevolkingsgroepen in het westen van het land. Dat deelde de VN-Mensenrechtenraad dinsdag in Genève mee. Dat cijfer is lager dan het oorspronkelijke aantal van 890 slachtoffers dat het VN-bureau in januari opgaf, maar VN-onderzoekers rapporteerden dinsdag dat er vermoedelijk meer slachtoffers waren wier lijken in de Congostroom werden gedumpt.

Spanningen tussen de gemeenschappen van de Banunu en de Batende liepen hoog op na een ruzie over de begraafplaats van een Banunu-stamhoofd. De Batende waren tegen een begrafenis in de stad Yumbi, wat ze beschouwden als een claim op hun grondgebied. Tijdens de aanvallen gebruikten de Batende jachtgeweren, machetes, pijl en boog, en molotovcocktails om de Banunu op de vlucht te drijven, meldden de VN-speurders na een bezoek aan het gebied.

Ze hoorden getuigenissen over een tweejarig kindje dat in een septische put werd gegooid en een vrouw die werd verkracht nadat haar driejarig kind was onthoofd en haar echtgenoot vermoord. Andere mensen werden levend verbrand in hun huizen.

“In sommige gevallen verminkten de aanvallers de lichamen van hun slachtoffers door het afhakken van hoofden, ledematen en geslachtsorganen”, aldus het VN-rapport. Getuigen verklaarden aan de VN-onderzoekers dat Batende-stamhoofden betrokken waren bij het plannen van de aanvallen. Ondanks duidelijke signalen van spanningen, lijken de Congolese autoriteiten te hebben gefaald in hun verantwoordelijkheid om de bevolking te beschermen tegen “deze misdaden tegen de menselijkheid”, concludeerde het rapport.