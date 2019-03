Britse politie onderzoekt opeising van bombrieven door IRA

Een naar verluidt tot de IRA behorende groep heeft volgens de politie de verantwoordelijkheid opgeëist voor de vorige week in Londen en Glasgow aangetroffen bombrieven. De groepering heeft aan de Noord-Ierse krant The Irish News in Belfast verklaard dat vijf pakketjes naar adressen op het Britse hoofdeiland zijn verstuurd. Dat deelden Scotland Yard en de Schotse politie dinsdag in een gemeenschappelijke verklaring mee.