Meisje hangt honderden meters vast aan deur van rijdende bus: “Alarm is niet afgegaan”

Dit had slecht kunnen aflopen. Dat beseffen ze maar al te goed bij De Lijn. Een meisje is dinsdagochtend tussen de deuren van een vertrekkende bus blijven hangen. Pas enkele honderden meters verder zette de chauffeur de bus aan de kant. Hoe dat kon gebeuren, wordt onderzocht.

Het incident speelde zich af op lijn 552 richting Diest. Rond 8 uur dinsdagochtend zat de bus al behoorlijk vol toen de chauffeur aan een halte de deuren sloot en vertrok. Maar hij had niet gezien dat nog een meisje aan het opstappen zat en klem kwam te zitten tussen de deuren.

Volgens getuigen bleef ze gedurende enkele honderden meters buiten aan de bus hangen. Tot de chauffeur werd gealarmeerd door het geroep van andere passagiers.

“Uiteraard had dit veel slechter kunnen aflopen”, zegt Sonja Loos van De Lijn. “Normaal krijgt de chauffeur een alarmsignaal wanneer zoiets gebeurt. Sommige bussen kunnen zelfs niet vertrekken als de deuren niet toe zijn. Dat alarm is niet afgegaan.”

De Lijn heeft het meisje nog niet gesproken en hoopt dat ze snel contact opneemt zodat ze haar versie van de feiten kunnen horen. “We zijn vooral blij dat ze niet gewond raakte”, zegt De Lijn.

De betrokken bus is tijdelijk buiten dienst gesteld om te onderzoeken was er precies fout is gelopen. “Want dit had nooit mogen gebeuren”, zegt Sonja Loos nog.