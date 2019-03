Autokeuring keurde vorig jaar 1 wagen op 5 af

De instellingen voor de autokeuring in Vlaanderen keurden in 2018 20 procent van de gecontroleerde voertuigen af. Dat is 1 procent meer dan in 2017 en 2016. Ook in 2015 werd 1 wagen op 5 afgekeurd. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts op een schriftelijke vraag van Karin Brouwers (CD&V).

De voornaamste reden waarom wagens in 2018 werden afgekeurd had betrekking op het functioneren van de lichten. 7,3 procent van het aantal nagekeken wagens werd onder meer om die reden afgekeurd. Daarnaast werden er vooral problemen vastgesteld met de banden (2,6 procent), identificatie (1,9 procent), remmen (1,4 procent) en in het kader van de roettest (0,9 procent). “De voertuigen worden gekeurd op basis van criteria die door de overheid zijn bepaald. Het verzekeren van de verkeersveiligheid en de bescherming van het leefmilieu zijn daarbij de enige einddoelstellingen”, aldus Weyts.

Bij een deel van de controles op de werking van de keuringscentra door de Cel Technische Keuring van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werden problemen vastgesteld zoals het oplopen van de wachttijd tot 92 minuten (Deerlijk), het uitvoeren van de milieutest bij niet optimale motortemperatuur (Roeselare), vergeten sanctiecode te geven voor extra lichten vooraan de bumper (Ichtegem), afkeuring indien van de twee lampen van de kentekenverlichting defect is (verschillende stations), uitvoeren lichttest met open portier (Diksmuide), aanschuiven voertuig op de rijbaan (Tielt)...