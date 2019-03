Premier Michel: “Geen voorstander van communautaire blokkeringen”

Premier Charles Michel voelt zich niet aangesproken door de oproep van N-VA om alle artikelen uit de Grondwet voor herziening vatbaar te verklaren. Het kernkabinet heeft hem een mandaat gegeven om met de Kamervoorzitter samen te zitten over de verdere werkzaamheden in de Kamer, maar voor communautaire avonturen past de eerste minister.

Eerder raakte bekend dat de premier deze week van gedachten zal wisselen met Kamervoorzitter Siegfried Bracke over de manier van werken tijdens de komende weken. Het parlement wordt normaliter veertig dagen voor de verkiezingen ontbonden, maar het is niet uitgesloten dat het dit jaar wat langer aan de slag blijft. En er is ook de kwestie van de artikelen uit de Grondwet die voor herziening vatbaar worden verklaard. Als het van N-VA afhangt, zijn dat meteen alle artikelen.

Vanuit Berlijn wees de premier op het mandaat dat hij van het kernkabinet heeft gekregen om met de Kamervoorzitter samen te zitten en beloofde hij zijn mandaat loyaal te zullen uitvoeren. Maar hij benadrukte meteen dat zijn voorkeur prioritair naar socio-economische hervormingen gaat. “De voorbije vier jaar zijn het bewijs dat ik geen grote liefhebber ben van communautaire blokkeringen, immobilisme en crisissen. Dat is misschien de keuze van anderen, maar het is niet mijn keuze”.