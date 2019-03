Meerderheid van personeel verwerpt directievoorstel, maar staking bij Van Hool toch van de baan

Bij Van Hool is het loonvoorstel dat de directie vorige week deed, door ruim 56 procent van de werknemers verworpen. Om de staking voort te zetten, moest echter 66 procent tegenstemmen, waardoor het voorstel toch aanvaard is. De vakbonden spreken van een niet te negeren signaal en vragen de directie om nieuw overleg.

Het voorstel dat de directie van de busbouwer in Koningshooikt aan het begin van de vierde stakingsweek deed, omvat onder andere een loonbonus van 900 euro en een herziening van het loonklassensysteem.

Maandag en dinsdag stemden de werknemers erover: 43,70 procent stemde voor het akkoord, 56,30 procent was tegen. Maar om verder te staken, moesten de tegenstemmers een tweederdemeerderheid halen. Het voorstel zal dus uitgevoerd worden en de staking is van de baan. De vakbonden zien in de uitslag een signaal van de werknemers dat de directie niet naast zich kan neerleggen. “Wij hebben dan ook al een vraag verstuurd om opnieuw te overleggen”, zegt Hans Verreth van het ACV.