Veertiger uit Tienen krijgt 40 maanden voorwaardelijk voor aanranding van eigen baby voor webcam

Tienen / Bilzen - De correctionele rechtbank in Turnhout heeft een veertiger uit Tienen tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 40 maanden veroordeeld voor de aanranding van de eerbaarheid van zijn dochtertje van 18 weken. Hij moet ook een boete van 4.000 euro betalen waarvan de helft effectief

Een vijftiger uit Bilzen is in hetzelfde dossier veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 18 maanden en een boete van 4.000 euro, waarvan 1.600 euro effectief.

De man uit Tienen zat in augustus 2017 naakt voor zijn computer met zijn dochtertje van 18 weken op zijn schoot. Via de webcam liet hij de vijftiger uit Bilzen meekijken. Die gaf hem ook instructies over de seksuele handelingen die hij moest stellen bij het meisje.

Beide mannen moeten een psychotherapeutische begeleiding volgen van de rechter. De veertiger uit Tienen moet zich ook houden aan een contactverbod met de burgerlijke partijen.