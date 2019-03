Auto staat al meer dan een jaar op parking van warenhuis en toch kan politie hem niet laten takelen

Een schattig rood autootje, voorzien van een nieuwe kinderstoel, drank en koekjes, staat al meer dan een jaar stil op de parking van het Lidl-warenhuis in Wolvertem (Vlaams-Brabant). De winkelmanager contacteerde al verschillende keren de politie. Maar noch de politie, noch Lidl zelf kan de auto laten wegslepen en de eigenaar lijkt met de noorderzon verdwenen te zijn.

Als je de wagen ziet staan, zou je denken dat de eigenaar even boodschappen is gaan doen. Er ligt drank in, koeken en er staat een vrij nieuwe kinderstoel op de achterbank. Vastgeklikt zoals het hoort ...