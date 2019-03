Twee Hollywoodactrices beschuldigd van omkoping om hun kinderen aan plekje op prestigieuze universiteiten te helpen

50 Amerikanen, waaronder twee Hollywoodsterren, zijn dinsdag in verdenking gesteld voor het betalen of ontvangen van steekpenningen om studenten toe te laten tot de bekendste universiteiten van het land. Dat meldt de New York Times.

Volgens de akte van beschuldiging vervalsten tussenpersonen de dossiers van de kinderen, waaronder examenresultaten, zodat ze toegelaten zouden worden tot de universiteiten. Het kopstuk van het netwerk, William Singer, werd onder meer aangeklaagd voor afpersing en witwasoperaties. Hij zou dinsdagnamiddag voor een magistraat schuldig pleiten.

Openbaar aanklager Andrew E. Lelling noemde het schandaal rond de toelating van studenten aan de prestigieuze universiteiten als Yale, Stanford, Georgetown, UCLA of USC “het grootste schandaal over dit onderwerp ooit onderzocht door de Amerikaanse justitie. Er mag geen afzonderlijk toelatingssysteem voor welgestelde personen zijn, en er mag ook geen verschillend gerechtelijk systeem zijn.”

Toelatingsbegeleiders en coaches zouden 25 miljoen dollar hebben ontvangen om studenten toe te laten tot de prestigieuze universiteiten, ongeacht hun academische of sportieve kwaliteiten. Naast prominente zakenlui, een bekende modeontwerper en een topadvocaat worden ook Hollywoodactrices Felicity Huffman (bekend van ‘Desperate Housewives’) en Lori Loughlin (‘Full House’) er van beschuldigd zwaar betaald te hebben om hun kinderen aan een plekje op de universiteiten in kwestie te helpen. In totaal werden 33 ouders in verdenking gesteld.