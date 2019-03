Opnieuw felle rukwinden verwacht: “Vooral wie al schade heeft, moet voorzorgen nemen”

Vanavond trekt opnieuw een buienlijn met felle rukwinden over het land van west naar oost. “Vooral mensen die zondag al schade hebben ondervonden, moeten oppassen.”

Nicolas Roose van de gespecialiseerde website Noodweer Benelux verwacht dat het zwaartepunt van het onweer tussen 16.45 en 19 uur zal liggen. Hij verwacht windstoten van 70 tot 90 km/uur. “Vooral mensen die nog bezig zijn met de stormschade van zondag te herstellen, moeten hun voorzorgen nemen.”

LEES OOK. Dinsdagavond opnieuw stormweer verwacht: noodnummer 1722 blijft actief

Weervrouw Sabine Hagedoren: “De onweerszone kan hier en daar gepaard gaan met felle neerslag en met winden die kunnen aanwakkeren tot soms 80 kilometer per uur. Dat is best heftig maar, het wordt wel niet meer zoals zondag. We zitten in code geel en dat betekent rukwinden van minder dan 100 km per uur.”

Ter Kamerenbos gesloten

Verschillende overheden nemen hun voorzorgen en de hulpdiensten doorheen het land sturen waarschuwingen uit maar vragen nadrukkelijk om het noodnummer 1722 te hanteren voor niet dringende gevallen.

De Brusselse politie meldt dat vanwege de aangekondigde rukwinden het Ter Kamerenbos dinsdagavond alvast gesloten wordt om 19.00 uur. De heropening is pas voorzien op donderdagochtend. Ook in de loop van woensdag zouden er nog parken gesloten worden.

De stad Antwerpen waarschuwt voor windvlagen van 90 km/uur en meer en maant mensen aan hun voorzorgen te nemen.

Vanaf 17 uur worden nieuwe windvlagen tot 90 km/uur verwacht. Neem dus voorzorgsmaatregelen.

Wie #stormschade ondervindt of nog schade wil melden van de vorige stormwind, vult best het webformulier in of belt 1722. ?? https://t.co/2KOLEz5X5i — Stad Antwerpen (@Stad_Antwerpen) March 12, 2019

Ook politiezones in West-Vlaanderen, waar vanmiddag al een vrachtwagen omver geblazen werd, sturen waarschuwingen uit.

OPNIEUW CODE GEEL WIND!!



GRAAG ZOVEEL MOGELIJK DELEN AUB!!



Het KMI waarschuwt opnieuw voor felle wind : "Van 12/03 17u tot 13/03 21u : Deze avond en in het begin van de nacht trekt een koufront oostwaarts over... https://t.co/3OBoDsm67N — PZ Blankenberge (@PZBlankenberge) March 12, 2019