Minstens zestien politieagenten omgekomen bij aanslagen door taliban

In Afghanistan zijn dinsdag minstens zestien politieagenten om het leven gekomen na verschillende aanslagen door de taliban. Er werden ook politieagenten gegijzeld en er vielen enkele gewonden. Dat melden Afghaanse ambtenaren.

In de westelijke provincie Badghis werden minstens elf politieagenten gedood en raakten nog eens vijf tot zeven anderen gewond, zeggen provincieraadsleden Mohammad Naser Nazari en Haji Bahauddin Qadsi. Daarnaast werd er ook in de noordelijke provincie Samangan een aanslag gepleegd door de taliban. Daar zijn vijf politieagenten omgekomen. Drie anderen raakten er gewond en nog eens twee politieagenten werden gegijzeld. Tenslotte werd ook een militaire basis aangevallen in het westelijke Farah. Het aantal slachtoffers van die aanval is nog niet duidelijk.

Zondag werden bij een aanslag van de taliban ook al zestien militairen gedood. De aanslagen werden gepleegd terwijl vertegenwoordigers van de taliban op dit moment aan het onderhandelen zijn met een VS-delegatie om een oplossing te vinden voor de oorlog tussen de twee entiteiten. De taliban waren van 1996 tot 2001 aan de macht in Afghanistan.