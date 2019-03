Vuye en Wouters stoppen met politiek nadat alliantie met Jean-Marie Dedecker mislukt: “Theo Francken is bij hem gaan janken”

Kamerleden Hendrik Vuye en Veerle Wouters stoppen met de politiek. Dat maken ze in een interview met Knack bekend. Volgens hen scheelde het geen haar of ze trokken met Jean-Marie Dedecker naar de kiezer, tot die lijstduwer werd op de West-Vlaamse N-VA-Kamerlijst. Hun lijst met Dedecker zou in alle provincies opgekomen zijn onder de naam ‘Gezond Verstand’ met de baseline ‘Recht voor de Vuist’ en zou “los over de kiesdrempel gaan”.

Vuye en Wouters zetelden sinds hun exit uit de N-VA als de onafhankelijke tweemansfractie Vuye&Wouters. Vanaf 2017 werkten ze hard aan hun politieke toekomst. Daarbij verkenden ze twee sporen. Enerzijds een kiesalliantie met het Vlaams Belang, onder de naam ‘VB-Vuye&Wouters’. “De favoriete optie was een Forza Flandria met iedereen erbij: wij, Jean-Marie, het VB, nog een paar ‘figuren met naam’ uit de Vlaamse rechterzijde en gewezen VB’ers zoals Frank Vanhecke. Maar dat botste op een njet bij het VB”, zegt Veerle Wouters. De partij stelde een veto tegen Jean-Marie Dedecker.

Daarnaast werkten ze aan een constructie met Dedecker. “Ik ben er zeker van dat wij met een lijst rond hem los over de kiesdrempel zouden gaan”, verklaart Hendrik Vuye tegenover Knack. De lijst zou Gezond Verstand heten, met als baseline ‘Recht voor de vuist’.

Dat Dedecker ondanks intensieve gesprekken met Vuye en Wouters toch koos voor de N-VA was voor hen “een donderslag bij heldere hemel”. Vuye: “De N-VA is onze gesprekken voor een samenwerking te weten gekomen. Daarop is Theo Francken naar Jean-Marie Dedecker gestuurd om hem te overhalen. Hij is daar beginnen te janken en heeft Jean-Marie overgehaald.”

Vuye en Wouters hebben geen goed oog in de samenwerking tussen Dedecker en N-VA. Hendrik Vuye voorspelt dat hij snel zal botsen met het partijapparaat. “Als hij al de verkiezingen van 26 mei haalt.”