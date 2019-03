Topman Ethiopian Airlines: “Piloten hadden voor crash problemen met controle”

De piloten van de in Ethiopië verongelukte Boeing 737 MAX 8 hadden de luchtverkeersleiding kort voor de crash gemeld dat ze problemen hadden om het vliegtuig onder controle te houden. Dat heeft de topman van Ethiopian Airlines, Tewolde GebreMariam, aan de Amerikaanse nieuwszender CNN gezegd.

Om welke problemen het precies ging, is nog niet duidelijk. Ethiopian heeft nog geen details vrijgegeven over wat er zich in de laatste minuten voor het neerstorten in de cockpit heeft afgespeeld. Volgens GebreMariam zullen de “zwarte dozen” met de vluchtgegevens in het buitenland worden geanalyseerd. Meestal gebeurt dat in het land waar het vliegtuig geproduceerd is; dat zou in dit geval de Verenigde Staten zijn.

Vlucht ET-302 stortte zondag kort na het opstijgen vanop de luchthaven van de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba neer. De 157 inzittenden kwamen daar bij om het leven.