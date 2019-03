Belgisch leger koopt micro-drones aan

Defensie heeft bij een Antwerps bedrijf micro-drones van commerciële oorsprong gekocht. De toestellen maken deel uit van drie categorieën en passen in een conceptstudie over vier jaren (2018-2021). De ‘luchtverzustering’ voor de troepen slaat mogelijk op enkele tientallen toestellen van uiteenlopende omvang. Dat is van eensluidende bronnen vernomen.

Leverancier van dit contract voor 352.000 euro over vier jaren is het gespecialiseerde bedrijf Aerialsolutions uit Wilrijk, zo bevestigt bedrijfsleider Tim Ketels. Aerialsolutions haalde het contract binnen na een aanbesteding in augustus.

Defensie bestelde zo in 2018 25 van de meest eenvoudige drones, bestemd voor de vorming en scholing van operatoren, 16 grotere drones en vijf nog zwaardere types voor tactisch gebruik, preciseerden twee kenners van het dossier.

Deze ‘luchtverzustering’ moet toelaten een kleine eenheid - een sectie van een tiental manschappen - ervaring en kennis te laten opdoen van tactische situatie op korte afstand, “achter de helling of in de volgende straat”, zoals een van hen het verwoordde.