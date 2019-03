Valse bommeldingen kosten student 380.000 euro

Een 20-jarige student uit de provincie Namen moet van de rechter een werkstraf van 300 uur uitvoeren en een boete van liefst 380.000 euro betalen omdat hij eind 2016 een tiental valse bommeldingen deed.

De meldingen liepen op verschillende plaatsen binnen, tussen oktober en december 2016. Op 5 oktober 2016 moesten bijvoorbeeld het Brusselse Justitiepaleis, het Brusselse parketgebouw en het Brusselse Noordstation worden geëvacueerd, vijf dagen later moest hetzelfde gebeuren met nogmaals het parketgebouw, en ook met het daar tegenoverliggende Montesquieu-gebouw, waar de burgerlijke rechtbank zetelt. Ook in de stations van Charleroi Zuid, Luik en Bergen en in de luchthaven van Charleroi liepen meldingen binnen. Het merendeel ervan gebeurde telefonisch.

Tijdens het onderzoek werd al snel een Facebook-account geïdentificeerd met een IP-adres in België. De student werd geïdentificeerd, en in februari 2017 uiteindelijk ook opgepakt en aangehouden. Vorige maand verscheen hij voor de Brusselse correctionele rechtbank, en nu kent hij dus zijn straf. De werkstraf is de zwaarst mogelijke, met de boete draait hij op voor de kosten van de verschillende evacuaties.

Of de student in beroep gaat tegen het vonnis, is nog niet duidelijk.