Het sterrenrestaurant The Jane werd afgelopen zaterdag getroffen door een korte maar hevige brand. Het vuur ontstond in de zijkeuken, in de kapel van het pand in het Antwerpse Groen Kwartier. De keuken liep heel wat schade op, het restaurant blijft wellicht nog vier weken dicht. Wij gingen dinsdag kijken hoe de opruim- en herstellingswerken vlotten, chef-kok Nick Bril leidde ons rond.