Poperinge -

In het West-Vlaamse Poperinge dreigde dinsdagnamiddag het dak van een nieuwe vleugel van een school weggeblazen te worden door de felle wind. De brandweer was op tijd ter plaatse in de Westouterstraat om ongelukken te voorkomen. Met behulp van zandzakjes konden ze het dak verstevigen.