“Er zijn opnieuw kinderen uit ISIS-gebied op weg naar België.” Dat antwoordde Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) dinsdag in het parlement op een vraag van Nadia Sminate (N-VA). Volgens onze informatie gaat het om de zes kinderen van de Antwerpse weduwes Tatiana Wielandt en Bouchra Abouallal. Het Agentschap Jongerenwelzijn houdt zich klaar om de kinderen op te vangen, maar een datum voor die terugkeer is er niet.

Dat de zes kinderen van de Antwerpse moeders kunnen terugkeren, was al bekend. Een rechtbank heeft eind vorig jaar al beslist dat de kinderen mogen terugkeren. De Belgische regering heeft zich daarna akkoord verklaard dat de zes kinderen, met leeftijden tussen 10 maanden en zeven jaar, naar ons land mogen terugkeren.

Hun moeders zijn daarentegen niet langer welkom in België. Een rechter oordeelde vorige maand nog dat zij niet gerepatrieerd moeten worden.

Uit een interview met het Britse persagentschap Reuters, dat de twee Antwerpse vrouwen ontmoette in het vluchtelingenkamp Ain Issa in Syrië, blijkt dat de twee er niet meer op rekenen om nog naar België te kunnen terugkeren.

“Ik wil een ticket naar huis”, zei Abouallal. “Maar ik heb niet veel hoop meer. Ik weet dat mijn moeder alles voor ons geprobeerd heeft, na alles wat wij haar hebben aangedaan.”

Derde dossier

Het Agentschap Jongerenwelzijn bereidt zich nu voor om de kinderen op te vangen, nadat het OCAD hen inlichtte dat de zes kinderen mogelijk kunnen terugkeren. “Hiervoor worden de nodige voorbereidingen getroffen, maar er is nog geen concrete datum van terugkeer”, aldus Vandeurzen.

Het dossier van de zes kinderen lijkt immers geblokkeerd te zitten. Dat de zes kinderen snel naar België kunnen komen, lijkt onrealistisch.

Het is volgens Vandeurzen al het derde dossier waarbij het Agentschap Jongerenwelzijn ingelicht werd over een nakende terugkeer.

Begin februari kwamen de twee dochtertjes van een Limburgse ISIS-strijdster naar België. De Limburgse Amina Ghezzal was eind 2017 met haar kinderen uit Syrië gevlucht en werd in Turkije tot tien jaar cel veroordeeld. De vader was eerder in Syrië om het leven gekomen. De kinderen werden een jaar lang opgevangen door hun Belgische familie, die om beurten naar Turkije afreisden. Hun grootmoeder ijverde voor een terugkeer van de kinderen en kreeg eind 2018 toestemming van de Belgische regering. Zij vangt de kinderen nu op in ons land.

Het eerste Vlaamse dossier ging over een 24-jarige Oost-Vlaamse vrouw die in maart 2017 met twee jonge kinderen terugkeerde uit Syrië. De moeder belandde in de cel, en haar twee kinderen werden door de grootouders opgevangen.

Overleg

Het Agentschap Jongerenwelzijn heeft een draaiboek klaar voor de opvang van zulke kinderen.

De afspraak is dat er in Vlaanderen voor elke terugkerende minderjarige een rondetafel wordt georganiseerd, met het onderwijs, de psychiatrie en alle andere mogelijke betrokkenen. Daar moet dan een hulpverleningstraject worden opgesteld.

“Ook voor de twee kinderen van Amina Ghezzal heeft zo’n rondetafelgesprek plaatsgevonden”, zegt het Agentschap Jongerenwelzijn.