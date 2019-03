Franse bisschoppen: “Operatie waarheid rond seksueel misbruik in de kerk is begonnen”

De Franse bisschoppenconferentie vindt dat gestart is met een “grootschalige ‘operatie waarheid’“ rond seksueel misbruik in de kerk. De tekst die ze dinsdag verspreiden en die ook een boodschap van hoop bevat voor het begin van de vasten, komt er enkele dagen na de veroordeling van de Franse kardinaal Philippe Barbarin omdat hij het seksuele misbruik door een priester in zijn bisdom niet aanklaagde.

De Franse bisschoppen laten dinsdag in een boodschap aan de katholieken weten dat er “een diepgaand bewustzijn is gekomen”. “Slachtoffers, vaak leden van onze gemeenschappen, hebben hun leed en diepste kwetsuren, of die nu psychologisch, spiritueel of lichamelijk zijn, blootgelegd. We danken hen dat ze hebben durven spreken. Door hun getuigenis, is er een diepgaand bewustzijn gekomen”, schrijft de Permanente Raad van bisschoppen.

“Een grootschalige ‘operatie waarheid’ is begonnen. (...) Dat is pijnlijk, want de pijn gaat diep. Samen met paus Franciscus zeggen we dat het gaat om misbruik van macht, geweten en seksueel misbruik”, vult de raad aan. “We zullen blijven luisteren naar de slachtoffers en met hen samenwerken”, aldus nog de tien raadsleden, inclusief voorzitter Georges Pontier.