De Stikeez-hype: waarom we vechten om een ‘prul’ in de supermarkt

In verschillende filialen van supermarktketen Lidl begonnen klanten dit weekend te duwen en te trekken. De inzet: een verzameldoosje van 1,99 euro in de vorm van een koelkast, waarin ze hun verzamelde ‘Stikeez’ konden opbergen. Vechten om een hebbedingetje, dat hebben we in Belgische supermarkten al vaker meegemaakt. En dat is geen toeval: ketens weten maar al te goed waarom en hoe ze zulke hypes creëren.